Etats-Unis«J’ai du mal à trouver des habits à ma taille»

L’adolescente domiciliée à Austin (Texas) admet volontiers que sa particularité n’est pas toujours facile à accepter. «Il y a évidemment des inconvénients. Je me tape la tête sur plein de trucs, je ne peux pas entrer dans certaines voitures et j’ai du mal à trouver des habits qui m’aillent. Ils ne font pas de vêtements à ma taille», confie-t-elle dans une vidéo publiée mardi sur YouTube .

Fière de sa différence

Du haut de son honorable mètre 76, la maman de Maci se sent extrêmement petite à la maison: sa fille mesure 208 centimètres, son mari 198 et son fils 196. «Tout le monde est grand à part moi», s’amuse Trish. Confrontées aux remarques et regards blessants à l’école, Maci s’est mise au volley-ball et a appris à accepter sa différence. Aujourd’hui, elle encourage les gens à assumer leurs particularités physiques: «Ne les cachez pas, aimez-les», conseille-t-elle.