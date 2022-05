Journée de la bonne action : «J’ai dû réfléchir à qui je suis et ce que je suis»

Chaque samedi et dimanche matin, Andreas Giovanni Käppeli nettoie les rives du Rhin habillé dans un costume. Même dans la sphère privée, il ne se départit jamais de sa tenue de cérémonie.

«Y a-t-il une plus belle façon de dire merci?»

Andreas explique: «Après une dépression et un séjour dans une clinique psychiatrique, j’ai dû réfléchir à qui je suis et à ce que je suis: la queue de pie et le chapeau en font partie.» Il porte ses costumes au quotidien. Ce bénévole renchérit: «Je fais le ménage dans la salle de bains et je jardine avec.» Les gens apprécient son style vestimentaire. Son engagement lui a déjà valu de nombreux bons moments: «Une fois, quand je suis arrivé à l’embarcadère, les gens ont applaudi et sifflé de joie. Y a-t-il une plus belle façon de dire merci?»