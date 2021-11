Émeutes en Guadeloupe : «J’ai dû sauter du 3e étage avec ma compagne et mon chien»

Les violences se poursuivent sur l’île, où les manifestations contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants s’intensifient. Un habitant témoigne.

La mobilisation lancée la semaine dernière en Guadeloupe contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants se double désormais de violences commises par des émeutiers. Les blocages ont repris ce week-end, entre pillages, incendies et affrontements. Une cinquantaine de membres des forces d’élite du GIGN et du Raid ont été envoyés sur l’île pour prêter main-forte aux autorités débordées.