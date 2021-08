Scandale au Royaume-Uni : «J’ai enlevé mon bikini parce qu’il était mouillé»

Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugenie d’York, a été surpris entourés de mannequins sur un yacht, dont une topless. Cette dernière s’est expliquée auprès de la presse anglaise.

En compagnie de mannequins

Les explications du mannequin Erica Pelsoni

La jeune femme s’est expliquée auprès du «Daily Mail». Elle explique qu’il s’agissait simplement d’un lunch entre amis et regrette que les gens fassent des conclusions hâtives. «Je suis désolé si j’ai embarrassé la Princesse Eugénie et Jack comme ça», a-t-elle déclaré, tout en reconnaissant que «ce n’était pas approprié pour moi d’être là, seins nus». Le mannequin a notamment fourni une explication à ce sujet: «D’habitude, je ne suis jamais seins nus, mais mon bikini était mouillé et j’ai décidé de l’enlever. Je sais que cela n’a pas l’air bien pour Jack et sa famille. Je me suis sentie très mal pour eux quand j’ai vu les images de lui entouré de trois femmes, car son épouse n’était pas là».