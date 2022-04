Racisme à Bellinzone (TI) : «J’ai entendu ces cris de singe et j’ai baissé la tête»

Deux joueurs du Stade Nyonnais font partie des footballeurs visés par des cris racistes samedi à la fin d’un match contre Bellinzone. Ils témoignent.

«Je sortais du terrain, très déçu qu’on ait perdu le match. Quand je suis arrivé à hauteur des tribunes pour rentrer dans les vestiaires, j’ai entendu des cris de singe. La tristesse et la honte se sont ajoutées à ma déception. Je ne savais pas comment réagir face à tant d’hostilité.» Le footballeur comorien Kassim Hadji se dit encore «sous le choc» après les évènements qui ont émaillé la fin du match de 1re ligue Bellinzone – Stade Nyonnais (2-1), disputé samedi au Tessin. «Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi rabaissant. Quand il y a eu ces cris de singe, j’ai voulu défier le public du regard mais un membre du staff tessinois m’a demandé de baisser la tête et de vite rentrer dans les vestiaires si je ne voulais pas que ça dégénère», poursuit le jeune milieu de terrain.

«Ils ont insulté, j’ai applaudi»

Ces cris de singe, Florian Danho (20 ans), natif de Toulouse et originaire du Cameroun et de la Côte d’Ivoire, les a aussi subis. «C’est la première fois que j’entends des cris racistes d’une telle ampleur. Pourtant, j’ai joué dans plusieurs régions en France et en Suisse», relève le jeune attaquant. Lors des incidents, Florian Danho indique avoir évité de réagir de manière vigoureuse. «Pendant qu’ils nous insultaient, j’ai regardé ces gens et j’ai applaudi. A leur place, j’aurais eu honte», réagit le joueur.