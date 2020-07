Incendie à Laufon (BL)

«J’ai entendu cinq grandes explosions»

Les flammes ont embrasé un bâtiment de la zone industrielle de Laufon (BL), dans la nuit de jeudi à vendredi. En début de matinée, les pompiers étaient toujours sur place.

Un habitant de Fehren, une localité située à environ 4 kilomètres de Laufon, affirme avoir «entendu cinq grandes explosions». «C’était vraiment bruyant! Au début, ma femme et moi ne savions pas ce que c’était. En regardant par la fenêtre, on a vu les flammes et les nuages de fumée.»