Norvège

«J’ai entendu un craquement, et je suis sorti en trombe»

Un impressionnant glissement de terrain a emporté huit habitations vers la mer, mercredi dans le nord du pays. Un habitant a juste eu le temps de fuir et de filmer cette scène effarante.

«Je venais de couper deux tranches de pain quand j’ai entendu un craquement. Au début, j’ai cru qu’il y avait quelqu’un dans le grenier, mais j’ai vu par la fenêtre que le câble d’alimentation fumait et qu’il pleuvait. Alors je suis sorti en trombe et j’ai tout filmé de loin.» Interrogé par «Altaposten», Jan Egil Bakkeby est encore sous le choc, et pour cause: ce n’est pas tous les jours que l’on voit sa maison de vacances se faire engloutir par la mer.