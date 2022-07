Genève : «J’ai entendu un craquement et vu l’arbre tomber sur moi»

Un arbre a chuté sur une route, peu avant l’entrée de Versoix (GE). Un scootériste l’a échappé belle. Le trafic reste perturbé dans le secteur.

«J’ai eu de la chance, je le confirme», déclare un scootériste qui revenait du travail, ce vendredi. Un imposant arbre a en effet chuté sur son passage alors qu’il circulait sur la route de Lausanne à Bellevue, peu après 17h. «J’ai entendu un monstre craquement de bois et je l’ai vu tomber sur moi, relate-t-il. Je me suis recroquevillé, et je n’ai été touché que par des feuilles.» Selon cet habitant de Versoix, le feuillu a arraché un muret situé au bord de la chaussée, en se déracinant.