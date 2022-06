Un immeuble en travaux s’effondre à Vincennes

France : «J’ai entendu un énorme bruit, terrible, et puis il y a eu la poussière»

Un immeuble en travaux s’est effondré à Vincennes mardi. Les autorités rapportent un blessé léger à ce stade.

Vérifications en cours

Une enquête pour «mise en danger de la vie d’autrui» et «blessures involontaires» a été ouverte par le procureur de la République Stéphane Hardouin et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne, avec l’assistance de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRDP).

La préfecture du Val-de-Marne et la préfecture de police ont indiqué dans un communiqué que le «travail de recensement de l’ensemble des ouvriers qui étaient présents sur site continue» et que «56 ouvriers présents habituellement sur le chantier ont d’ores et déjà été identifiés comme sains et saufs». «Les opérations sont en cours de finalisation», a indiqué à l’AFP la maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel.