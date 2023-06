Incendie à Genève: «J’ai entendu une femme crier à l’aide. J’ai paniqué» 

Incendie Secours Genève

«J’ai pris ma famille et on est partis»

Deux minutes plus tard, les secours étaient sur place. «Beaucoup de gens sont sortis par leurs propres moyens. Une seule personne, qui appelait au secours du troisième étage, a été évacuée par échelle», détaille Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Selon lui, une trentaine de personnes ont quitté leur logement, y compris dans les immeubles voisins. C’est le cas de Claudia, qui habite en face. «J’ai entendu une femme crier à l’aide. J’ai paniqué. Je suis sortie.» Même scénario pour un papa vivant dans le bâtiment d’à côté. «J’ai vu que ça se passait mal. J’ai pris ma famille et on est partis.»