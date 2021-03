Lausanne : «J’ai envie d’aller aux cours sans penser que je risque d’exploser»

Une quatrième fausse alerte à la bombe a eu lieu à l’École professionnelle commerciale de Lausanne vendredi. La veille, un courrier a été envoyé à tous les élèves pour les exhorter à adopter une attitude responsable. Les élèves sont partagés entre lassitude et peur.

Depuis fin janvier, les bâtiments de l’École professionnelle commerciale de Lausanne ont été évacués à quatre reprises et les cours suspendus à cause de fausses alertes à la bombe.

«Science sans conscience n’est que ruine de l’âme», disait Rabelais. C’est certainement dans cet état d’esprit que la direction de l’École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) a envoyé un courrier le 17 mars à ses quelque 400 élèves pour les inciter à adopter une attitude respectueuse et une «conscience professionnelle». Par ce biais, l’EPCL a dénoncé les fausses alertes à la bombe qui ont perturbé le déroulement des cours le 21 janvier, le 19 février et le 11 mars.

Le directeur de l’établissement a rappelé les effets pervers de ces regrettables alarmes qui mobilisent des agents de sécurité et entraînent la suspension des cours et l’évacuation des bâtiments. «Il s’agit d’une agression gratuite, lâche et inacceptable», a déclaré l’école dans l’espoir de mettre fin à cette spirale.