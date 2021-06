Euro 2020 - «J’ai envie de croire à l’union sacrée du groupe»

Comme beaucoup l’ont fait, on pourrait parler avec lui de ces deux derniers matches qui ont existé pour la Suisse contre la Turquie. Stéphane Grichting les a vécu s dans la douleur les deux fois. Celui de 2005, malgré la qualification pour le Mondial 2006, qui l’a laissé dans le couloir de la honte d’Istanbul, agressé et blessé pour toujours, moralement et physiquement; celui de 2008, qui a sifflé la fin de l’Euro à domicile après cinq jours pour une Suisse battue dans les arrêts de jeu par un but turc. « Je suis prêt à en parler, cela fait partie de l’histoire, de mon histoire, dit-il maintenant. Mais je ne sais pas ce que ce passif peut avoir comme écho dans le vestiaire suisse d’aujourd’hui. »

Plus d’états d’âme

Xhaka trop seul

Il y a pourtant un leader naturel: Granit Xhaka, le capitaine de la sélection. « Oui, c’est vrai, confirme Grichting. O n lui demande beaucoup. Contre l’Italie, il était le seul Suisse à sortir son match , clairement, c’est évident . Le seul. Autour, c’était une faillite individuelle et donc collective. On attend de Granit qu’il dicte le rythme, qu’il fasse des passes décisives, qu’il organise le jeu, qu’il marque des buts: il ne peut pas tout faire, il faut être sérieux. Il faut d’autres internationaux impliqués autour de lui, il ne peut pas porter l’équipe tout seul. Parce que sinon, il se passe ce qu ’ il s’est passé contre l’Italie. Et il ne faut pas qu ’ un, deux ou trois cadres seulement soient à la hauteur: il faut que tout le monde hisse sérieusement le niveau vers le haut. »

On parle là de réaction d’orgueil d’un groupe touché, blessé, loin de ce qu’il voulait présenter. « On parle du mental, oui, dit Grichting. D’exemplarité. De la nécessité d’en faire plus, de donner plus. Dans un groupe blessé, tout le monde est conscient de ça. Il y a la volonté de prouver quelque chose. Avec les matches de la Ligue des n ations à l’automne, contre l’Allemagne ou l’Espagne, on a eu le sentiment qu’un palier avait encore été franchi dans le jeu. Et il l’a peut-être été. Mais on voit maintenant à l’Euro qu’il y a des difficultés. Une élimination dès la phase de groupe serait un vrai coup d’arrêt pour cette équipe, avec le potentiel qui est le sien. Tous les joueurs le savent. Et veulent l’éviter. Il y a de la qualité dans ce groupe. Je veux croire à une victoire et à une qualification pour les huitièmes de finale. »