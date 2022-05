Amandine Pellissard a envie de retrouver ma poitrine

Amandine Pellissard : «J’ai envie de retrouver ma poitrine»

Après huit grossesses, Amandine Pellissard, participante de «Familles nombreuses: la vie en XXL» veut se faire refaire les seins.

Maman de huit enfants, Amandine Pellissard, qui a été harcelée par un détraqué, ne regrette pas d’avoir fondé une aussi grande famille. Cependant, celle que l’on peut voir avec son mari et leur progéniture dans le docu-réalité «Familles nombreuses: la vie en XXL», sur TF1, a subi un désagrément physique de taille, à cause de ses multiples grossesses: ses seins ne sont plus les mêmes. «J’avais dit que je ne toucherai pas à mon corps, mais il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. En tant que femme, j’ai envie de retrouver ma poitrine, a-t-elle dit lors d’un live sur son compte Instagram, dimanche 8 mai 2022. J’hésitais mais j’ai décidé de sauter le pas. Je vais refaire mes seins. J’ai allaité huit enfants, forcément les mamans comprendront. Quand on allaite, on n’a plus les mêmes seins qu’avant.»