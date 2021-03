Maeva Ghennam : «J’ai envie de tout arrêter»

Déprimée, la starlette de téléréalité Maeva Ghennam, qui vient de quitter son copain, remet toute sa vie en question.

Rien ne va plus pour Maeva Ghennam . Depuis le scandale autour de l’affaire de sorcellerie liée à Carla Moreau et aux candidats des «Marseillais», la Française de 23 ans broie du noir. Vendredi 19 mars 2021, la jeune femme a exprimé sa détresse dans une story Instagram : «Je vis une période très très difficile, je ne suis plus moi-même. Je n’ai pas dormi de la nuit», raconte-t-elle.

Installée à Dubaï, comme de nombreux autres candidats de téléréalité français, Maeva, qui vient de se séparer de son copain Greg Yega, ne veut plus rester dans la ville des Émirats arabes unis. «Je vais rentrer en France pour me ressourcer. Hier j’ai pleuré toute la nuit, des fois j’ai envie de tout arrêter et des fois je n’ai plus envie d’être connue et reprendre ma vie d’avant où j’étais heureuse. Je remets toute ma vie en question, il y a plein de choses que je n’arrive pas à accepter», déplore-t-elle. De son côté, sa meilleure amie Carla Moreau a repris ses activités d’influenceuse sur les réseaux sociaux. «Maintenant je laisse cette affaire de sorcellerie entre les mains de la justice, je sais qu’elle fera son travail. Je démarre une nouvelle vie», a-t-elle fait savoir.