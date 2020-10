Sabrina Carpenter«J’ai envie de venir chanter à Genève»

À 21 ans, l’Américaine a déjà une jolie carrière de chanteuse et d’actrice derrière elle. Elle est la star du film «Clouds», à voir dès le 16 octobre 2020 sur Disney+ , et espère être sur les routes en 2021 avec de nouveaux titres.

«Clouds» est l’adaptation d’une histoire vraie, exact?

Oui. Zach Sobiech était un adolescent qui est devenu populaire sur YouTube avec sa musique au début des années 2010 avant de mourir d’un cancer en 2013. J’incarne Sammy, sa meilleure amie, avec qui il a formé le groupe A Firm Handshake et enregistré son premier et seul album. L ’ histoire est triste mais aussi pleine d ’ espoir et de romantisme.

Comment avez-vous préparé ce rôle?

C’est facile pour moi de m’identifier à ces ados , car j’ai connu un peu la même vie qu’eux dans ma jeunesse. J’écris des chansons depuis l’âge de 10 ans et j’ai commencé la comédie à 11 ans. M’exprimer de manière artistique a toujours été ma solution à un moment où tous les jeunes cherchent leur place dans la société. C ’ est rare de trouver un projet qui a tous les éléments qu ’ on recherche dans sa carrière. «Clouds» avait tout pour me plaire dès le départ: l ’ histoire, la musique et la romance.

Quel est le message du film?

«Clouds» évoque la maladie, la mort, mais aussi le besoin de réaliser ses rêves et de poursuivre ses passions. On doit pouvoir être prudent face à une maladie tout en poursuivant ses rêves. Nous vivons une période difficile, surtout pour les jeunes, car on leur demande de ne plus sortir avec leur s copains, de ne plus faire d ’ anniversaires ou de fêtes entre amis. Je comprends les réticences de certains. En même temps, il faut être responsable et se dire qu ’ en chopant le virus on peut le refiler à ses parents ou grands-parents et les envoyer à l’hôpital.

N’est-ce pas difficile quand on a 21 ans de devoir mettre tous ses projets de côté?

Je prends cela comme une pause obligatoire qui me permet de profiter de ma famille et des gens que j ’ aime. Je viens de passer plusieurs années entre deux avions pour chanter en Europe, en Asie, mais aussi aux quatre coins de l ’ Amérique. J ’ habite au calme dans le quartier de Northridge à Los Angeles et je bosse pour la suite. Outre de nouvelles chansons, j ’ ai passé les derniers mois à lire des scripts avant d ’ accepter un projet.

Quel est votre programme au cinéma?En 2021, je serai Alice dans un remake d ’ «Alice au pays des merveilles» en comédie musicale. Je vais être actrice ainsi que productrice du film.

À quand un concert en Suisse romande?