Un aide-paysagiste a envoyé 2500 CV sans trouver de de boulot fixe

Directeur de l’Office genevois pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), Gilles Miserez admet que l’attractivité des AFP est «amoindrie» par un salaire de départ proche des CFC. «Après, ça se creuse. En cuisine, c’est la même chose. On encourage donc les titulaires d’AFP à poursuivre avec un CFC.» Il note cependant qu’au-delà des cas particuliers, les formations professionnelles supérieures et les apprentissages sont celles qui offrent les meilleurs taux d’employabilité du pays (respectivement 2% et moins de 4% de taux de chômage, soit mieux que celui des diplômés des HES, HEP et universités). Il relève encore que «la capacité à réseauter et le bouche à oreille comptent. Envisager un emploi à durée déterminée peut être opportun dans un premier temps. Il faut parfois entrer par la petite porte.»