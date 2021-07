Incendie meurtrier au Bangladesh : «J’ai envoyé ma petite fille à la mort! Comment vais-je le dire à sa mère?»

La douleur est grande samedi après le sinistre qui a fait 52 morts dans une usine alimentaire de Rupganj. Le propriétaire du site a été arrêté par la police.

Les pompiers ont mis plus de 24 heures à venir à bout du feu.

Le propriétaire d’une usine d’alimentation au Bangladesh, dont l’incendie aura duré plus de 24 heures et tué 52 personnes, a été arrêté pour homicide, et pourrait également être poursuivi pour emploi illégal d’enfants.