Jennifer Aniston a essayé de tomber enceinte

Jennifer Aniston : «J’ai essayé de tomber enceinte»

On ne compte plus les rumeurs de grossesse autour de Jennifer Aniston. En 2014, elle avait d’ailleurs dit qu’elle ne supportait plus qu’on lui demande sans cesse quand elle se déciderait enfin à fonder une famille . Ce que l’on ignorait à l’époque, c’est que l’actrice de 53 ans avait vraiment essayé d’avoir un enfant quand elle était en couple avec Brad Pitt, de 1998 à 2005.

Aujourd’hui, Jennifer Aniston l’affirme: elle n’a aucun regret. «Je ressens même un certain soulagement, parce que je ne me pose plus la question de savoir si je peux encore avoir un enfant, je n’ai plus besoin d’y penser», a-t-elle conclu dans le magazine «Allure».