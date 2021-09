Drame de Sullens (VD) - «J’ai été con d’enlever ses vêtements dans les bois»

Drame de Sullens (VD) : Au deuxième jour du procès en appel, l’accusé se heurte à ses incohérences

Au deuxième jour de son procès en appel, le meurtrier présumé d’une jeune prostituée roumaine à Sullens (VD) n’a cessé d’ajouter des «mensonges», selon le procureur.

«Pouvez-vous expliquer vos multiples mensonges?»: le prévenu, accusé du meurtre dans le canton de Vaud d’une jeune prostituée roumaine, qu’il a toujours contesté, s’est heurté à ses mensonges et ses incohérences, jeudi, au deuxième jour de son procès en appel à Lons-le-Saunier, devant la Cour d’assises du département du Jura.

Cheveux noirs coupés ras et visage anguleux, le prévenu de 34 ans, qui a été condamné à 20 ans de réclusion en première instance, est revenu avec moult détails sur la nuit du 29 au 30 novembre 2016, où il a rencontré la jeune Roumaine de 18 ans, prostituée en Suisse par l’homme dont elle était tombée amoureuse à l’adolescence.

Deux hommes ont surgi dans une voiture…

Cet ancien gendarme réserviste raconte avoir chargé le corps dans sa voiture et être parti, suivi par les tueurs, jusqu’à ce qu’il abandonne le cadavre dans la forêt communale du Frasnois (Jura), en France. «À chaque fois que vous racontez les faits, vous rajoutez des détails, certains venant d’ailleurs du dossier d’instruction», relève le président de la Cour d’assises du Jura.

Pendant près d’un an, jusqu’à son interpellation, l’accusé, qui travaillait en Suisse et habitait à Mouthe (Doubs), avec sa compagne et son fils, ne dira rien de cette nuit.