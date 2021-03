Le quadra a enregistré un set d’une heure qui sera diffusé le samedi 27 mars 2021 dès 23h sur LFM TV et un peu plus tard sur Canal+. Discret sur l’endroit où sa performance a été filmée, le 23 mars 2021 en fin de journée, il est en revanche plus disert sur les forces engagées pour réaliser «une captation spectaculaire». «En matière de live streaming, David Guetta est au-dessus de tout le monde. Ses shows, à Paris et Dubaï, m’ont bluffé et m’ont inspiré pour le mien. Bon, je ne disposais pas tout à fait des mêmes moyens que lui, il n’empêche que le résultat en jette», assure Philippe Morax. Captée par plusieurs caméras et des drones, sa prestation a mobilisé une vingtaine de personnes.