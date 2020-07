Football

«J’ai été plus insulté que quiconque en Angleterre»

En marge du mouvement Black Lives Matter, l’Irlandais James McClean a fait un parallèle avec la manière dont il est traité par les médias britanniques.

En Angleterre depuis 2011

L’ailier évolue depuis 2011 en Angleterre et a joué successivement pour Sunderland, Wigan, West Bromwich et Stoke City depuis 2018. En marge du mouvement Black Lives Matter, et plus précisément de l’arrestation d’un adolescent de 12 ans cette semaine pour insultes racistes envers le joueur de Crystal Palace Wilfried Zaha, James McClean a fait part de sa frustration sur les réseaux sociaux.