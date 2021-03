Le syndic Damien Colliard a subi un dur revers. © Etat de Fribourg

En 2016, le nom de Damien Colliard était ressorti massivement des urnes. Des citoyens châtelois de tous bords l’avaient inscrit sur leur bulletin de vote. Mais dimanche, à la surprise générale, il n’a pas seulement perdu la première place… il n’a finalement pas été réélu! Son parti, l’UDC-PAI (Paysans, Artisans, Indépendants), a décroché trois sièges à l’Exécutif et lui n’est arrivé que quatrième de sa liste. «Je suis très déçu, c’est clair», concède-t-il.

Pour expliquer sa défaite, le syndic sortant ne mâche pas ses mots. «J’ai été saboté au sein de mon propre parti. C’est une guerre de personnes. Mes colistiers Roland Mesot et Chantal Honegger ont œuvré en coulisses. Il y a cinq ans, il est arrivé la même chose à ma collègue Anita Genoud. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce soir, on peut dire que le PAI a perdu et que l’UDC et l’extrême droite ont gagné.»

Son nom a été tracé

Il concède également que la casquette de syndic lui a probablement fait perdre des voix. «Mais dans l’ensemble, j’ai été soutenu par la population. Mon nom a été largement ajouté sur les listes des autres partis. Clairement, c’est sur les listes UDC-PAI que mon nom a été tracé. C’est au sein de mon parti qu’on a décidé de m’évincer. Et pour ça, je leur en veux.»

Ancien président du Grand Conseil fribourgeois, Roland Mesot a terminé à la première place de cette élection. «Je suis satisfait de mon résultat personnel, mais je peine à m’expliquer celui de Damien. Je démens formellement une quelconque campagne contre lui. Ni Chantal ni moi n’aurions eu un réseau suffisant pour influencer à ce point les résultats, si tel avait été notre but. D’ailleurs, les UDC purs et durs ne sont pas majoritaires dans nos rangs. Au contraire, les PAI sont bien plus nombreux.»