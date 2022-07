Adele a été une coquille vide pendant deux mois

Adele : «J’ai été une coquille vide pendant deux mois»

Adele s’est exprimée publiquement pour la première fois sur ce qu’elle a ressenti après avoir dû annuler ses concerts à Las Vegas.

De passage dans l’émission de radio «Desert Island Discs», sur BBC4, la Britannique qui avait appelé ses fans pour présenter ses excuses a révélé que devoir renoncer avait été très difficile pour elle. «J’avais peur de laisser tomber les gens et je pensais que j’étais capable de faire en sorte que tout fonctionne, mais je n’ai pas réussi, a-t-elle confié à l’animatrice Lauren Laverne. Je maintiens la décision que j’ai prise. Je ne crois pas qu’un autre artiste aurait fait ce que j’ai fait et je pense que c’est pour ça que cette histoire a pris de telles proportions.»

Celle qui a été remplacée par Keith Urban dans la ville du péché a dit que le show n’était pas prêt et pas assez bon et reconnu qu’elle aurait dû donner plus d’explications aux spectateurs au moment de son choix. «Peut-être que mon silence a été fatal, je ne sais pas. Mais c’était horrible et les réactions ont été brutales. J’ai été une coquille vide pendant deux mois», a-t-elle assuré. Et si elle n’a pas informé ses fans au jour le jour sur le travail qu’elle faisait pour essayer d’améliorer les concerts, c’est parce qu’elle ne voulait pas les décevoir encore plus.