Camélia Jordana : «J’ai été une misogyne, chaque femme était une rivale»

Plus jeune, la chanteuse Camélia Jordana avait une idée reçue qu’elle essaie désormais de «déconstruire».

Invitée dans l’émission «C à vous», sur France 5 mercredi 3 février 2021, Camélia a parlé de son rapport au féminisme. Pour elle, cette doctrine préconisant l’égalité entre l’homme et la femme et l’extension du rôle de la femme dans la société n’était pas innée chez elle. «Moi j’étais misogyne internalisée, j’ai grandi avec l’idée que chaque femme était une concurrente, une rivale, du coup j’avais tendance à jalouser et à envier une femme qui était à un endroit où je n’arrivais pas à aller», a-t-elle confié.

La Française de 28 ans, qui sort son quatrième album «Facile X Fragile», se rend compte qu’elle ne s’est pas encore complètement débarrassée de ce mode de pensée. «Aujourd’hui, c’est de la déconstruction, a-t-elle expliqué, ça me demande encore beaucoup de travail. Plus j’y travaille et plus j’arrive à atteindre une grande joie quand je vois le succès d’une femme à un endroit que je trouve important.»