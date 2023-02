Devery Jacobs est heureuse d'avoir grandi dans une réserve

Devery Jacobs est de retour dans la deuxième saison de «Reservation Dogs», actuellement sur Disney+. Cette série drôle et décalée raconte le quotidien d’ados amérindiens prêts à tout pour quitter leur réserve en Oklahoma et filer en Californie. À la différence de son personnage, la Canadienne de 29 ans n’a jamais pensé à s’éloigner de la communauté Mohawk de laquelle elle est issue.

Oui, à Kahnawake, une réserve Mohawk dans la périphérie de Montréal. C’est une communauté assez prospère où le niveau de vie est comparable à celui du Canadien moyen. J’ai eu beaucoup de chance de grandir là et de me sentir proche de ma communauté. Mon expérience est très différente de celle d’Elora qui ne rêve que de s’enfuir de chez elle.

Je me suis demandé pourquoi j’attendais que des cinéastes non-autochtones racontent nos histoires alors que j’étais capable de faire entendre ma propre voix. J’ai commencé à écrire et réalisé mon premier court métrage. Je ne me suis plus arrêtée et depuis lors, j’ai eu la chance de participer à l’écriture de «Reservation Dogs».