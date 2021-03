Camila Mendes : «J’ai eu des crises de panique»

L’actrice Camila Mendes a très mal vécu le tournage de «Riverdale», en plein confinement au Canada.

Pas tous les jours facile le métier d’acteur. Camila Mendes s’en est particulièrement rendu compte lors du premier confinement, en 2020. En plein tournage de la série «Riverdale» au Canada, l’Américano-Brésilienne s’est retrouvée bloquée sur place deux semaines à cause de la pandémie. Ne pouvant plus rentrer chez elle à Los Angeles pour voir ses proches, l’actrice de 26 ans s’est alors sentie très mal. «Quand on a commencé à tourner la saison 5, j’ai eu des crises de panique, ce qui était étrange pour moi, confie-t-elle dans le magazine «Health». Je pense que c’était parce que j’étais à Vancouver et que les frontières étaient fermées. Personne ne pouvait nous rendre visite. Votre maison et votre vie commencent à vous manquer et vos amis ne sont pas à vos côtés.»