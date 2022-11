Madison Beer a eu des pensées suicidaires

Madison Beer : «J’ai eu des pensées suicidaires»

Avant de cartonner dans la musique, Madison Beer a vécu des épreuves difficiles. Découverte sur YouTube à l’âge de 12 ans avec ses reprises de Justin Bieber qui avaient attiré l’attention du Canadien, la chanteuse avait pu signer avec le label du chanteur en 2012. Cependant, quatre ans plus tard, Island Record avait décidé de se séparer de Madison. Un véritable choc pour la jeune artiste qui s’était sentie abandonnée. «C’était vraiment dur à vivre. J’étais désespérée. J’avais l’impression que personne ne m’aimait. J’ai eu des pensées suicidaires. Pour chaque problème que je rencontrais durant cette période, ma première pensée était le suicide», a-t-elle confié dans le podcast «Reign with Josh Smith». L’Américaine, qui partage une grande amitié avec Brooklyn Beckham, s’était sentie trahie par ses anciens collaborateurs: «Je ne comprenais pas pourquoi mon label m’avait laissé tomber. Ces gens qui avaient promis d’être dans ma vie pour toujours ne m’ont plus jamais reparlé. Cela a provoqué beaucoup de colère en moi et j’ai même fini par me haïr moi-même.»