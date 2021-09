Thurgovie : «J’ai eu juste le temps de sauter de ma moto»

Voyant de la fumée s’échapper de sa moto, un jeune de 16 ans a eu le réflexe de sauter alors qu’il roulait à 50 km/h. Il craignait qu’elle n’explose ou ne prenne feu.

Lorsque le jeune homme de 16 ans a pris la route pour rentrer à Münsterlingen (TG) depuis Rorschach (SG), sa moto a beaucoup trop chauffé. Après quelques minutes, le thermomètre indiquait 115 degrés. «C’est beaucoup trop chaud. Normalement le moteur ne se dépasse pas la fourchette entre 80 et 95 degrés», confie le jeune.

Il s’est alors arrêté à Arbon (TG) pour laisser refroidir sa moto. Mais dix minutes seulement après avoir repris la route, le problème s’est reproduit. Il s’est à nouveau arrêté. Ensuite, dans le village de Güttingen (TG), la voiture qui le suivait le klaxonne. Il a regardé dans le rétro et a vu de la fumée sortir de sa moto.

Saut salvateur

«Je me suis alors dit: Bon Dieu, ma moto est en feu et, pris de panique, j’ai sauté alors que je roulais à 50 km/h. J’avais peur qu’elle explose», raconte le motard. Il s’en est sorti avec une légère contusion. «Un couple m’a apporté de l’eau et deux femmes en deux-roues ont attendu avec moi jusqu’à l’arrivée de la police. Par chance, il n’y a pas eu d’incendie. Juste de la fumée», dit-il.