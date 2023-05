Violences policières en Italie : «J’ai eu l’impression d’être traitée comme un chien, j’avais si peur»

«Elle a cru qu’elle était en train de mourir»

La vidéo montre trois officiers de police encercler la femme de 41 ans, la frapper à la tête et aux côtes avec leurs matraques et l’asperger au visage avec du gaz alors qu’elle est assise dans la rue, les mains en l’air. Les menottes lui sont ensuite passées et elle est emmenée. Selon son avocate, Debora Piazza, sa cliente identifiée par le pseudonyme Bruna, a été enfermée dans une voiture de police et laissée blessée pendant 20 minutes. «A ce moment-là, elle avait des problèmes pour respirer et elle a cru qu’elle était en train de mourir», a précisé à l’AFP Debora Piazza.