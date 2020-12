Retour de Grande-Bretagne : «J’ai eu l’impression d’être une criminelle»

Suite à la décision de suspendre les vols en provenance de Grand-Bretagne, plusieurs dizaines de passagers se sont retrouvés bloqués dans des aéroports allemands dans la nuit de dimanche à lundi.

Préoccupé par une nouvelle souche du coronavirus, le gouvernement allemand a imposé une interdiction sur tous les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne vers l'Allemagne. KEYSTONE

La décision de suspendre à partir de dimanche minuit les vols avec la Grande-Bretagne du fait de la nouvelle souche du virus SARS-CoV-2 plus contagieuse – découverte notamment au Royaume-Uni – a semé le chaos dans les aéroports allemands, des dizaines de passagers se retrouvant bloqués.

A l’aéroport de Hanovre, dans le nord de l’Allemagne, la mesure a frappé un groupe de 63 personnes revenant dimanche soir du Royaume-Uni pour passer les fêtes, juste avant l’arrêt des vols. L’accueil a été rude. Elles n’ont pas été autorisées à quitter l’aéroport à leur arrivée, ont dû se soumettre à un test de dépistage du Covid-19 et passer la nuit sur place comme elles le pouvaient en attendant les résultats.

«Votre faute!»

A la sortie de l’avion «j’étais totalement entourée par la police, dehors sous la pluie. Nous ne pouvions pas bouger parce que nous étions coincés avec les autres passagers. J’ai eu l’impression d’être une criminelle », raconte Sabrina Dinkler-Stemme.

«Aucune information, à l’exception d’un policier qui m’a dit : «C’est votre faute, vous le saviez et vous avez quand même pris ce vol», ajoute-t-elle, se plaignant d’être traitée «n’importe comment» par les autorités.

Parmi les passagers bloqués, l’atmosphère est restée tendue tout au long de la nuit. «Nous sommes tous épuisés, beaucoup de gens pleurent. Tout le monde parle aux membres de sa famille. C’est vraiment une situation inconfortable quand on veut juste rentrer chez soi», témoigne une autre passagère, Sophie. «S’il vous plaît, aidez-nous à sortir!» s’est exclamée une autre jeune femme, Manuela Thomys, dans une vidéo postée sur internet.

Les tests ont été pratiqués par du personnel soignant en tenue de protection avec combinaison, charlotte et visière en plastique. Pour la nuit, l’aéroport avait mis à disposition des lits de camps et des couvertures dans un des terminaux.

Au final, les passagers ont pu quitter les lieux lundi matin. L’un d’entre eux a été contrôlé positif, selon la ville de Hanovre. Des examens plus poussés doivent permettre de déterminer s’il s’agit ou non de la nouvelle souche plus contagieuse.

Le passager concerné et les personnes qui l’accompagnaient ont été acheminés «à bord d’un véhicule de quarantaine» à leur lieu de résidence où ils vont devoir «se mettre à l’isolement», a précisé la municipalité.

157 passagers à Francfort

«Notre objectif est d’empêcher que la nouvelle variante du virus pénètre dans la région», a indiqué un responsable de l’autorité sanitaire locale, Andreas Kranz.

Des scènes similaires se sont déroulées dans les aéroports de Stuttgart, Munich et Francfort, ainsi que dans plusieurs autres pays européens.

A Francfort, 157 passagers arrivant de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud se trouvaient encore lundi matin en attente dans un terminal, selon la police. La plupart ont dû passer la nuit sur place. «Nous nous sommes occupés d’eux, en distribuant des lits de camps, des boissons et de la nourriture», indique à l’AFP un porte-parole de l’aéroport, Christian Engel. «Nous avons 70 personnes déjà testées et en attente de leurs résultats et 87 autres pas encore testées», a précisé la police.

L’Allemagne, comme un grand nombre de pays, a suspendu lundi à 00H00 les vols en provenance du Royaume-Uni. Et pour ceux arrivés dans la soirée de dimanche, des mesures de contrôle renforcé ont été imposées aux passagers à l’atterrissage, avec notamment l’obligation de réaliser un test du Covid-19.

L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle souche du coronavirus qui inquiète les autorités, car elle pourrait être jusqu’à 70% plus contagieuse que la précédente.

D’autres pays prennent la même mesure

La liste des pays décidant de suspendre les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne cesse de s’allonger, après la découverte d’une nouvelle variante «hors de contrôle» du coronavirus sur le territoire britannique. Les restrictions s’étendent parfois à d’autres pays où la nouvelle souche a été détectée, comme l’Afrique du sud et le Danemark.

La France a suspendu depuis dimanche minuit et pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du sol britannique, «y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire». Seul le fret non accompagné reste autorisé.

L’Italie, qui a détecté dimanche un premier cas de contamination par la nouvelle souche du coronavirus sur un patient rentré depuis peu de Grande-Bretagne, a décidé de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni. L’entrée en Italie est interdite aux personnes ayant séjourné en Grande-Bretagne au cours des 14 derniers jours. Toute personne se trouvant déjà en Italie en provenance de ce territoire est tenue d’effectuer un test.

L’Irlande a suspendu depuis dimanche minuit les liaisons aériennes en provenance de Grande-Bretagne, pour «au moins» 48 heures.

Pays-Bas: tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni sont suspendus depuis dimanche, jusqu’au 1er janvier. Les ferries de passagers se voient également refuser l’accès au pays à leur arrivée dans les port néerlandais. Seuls les ferries ne transportant que des camions de marchandises et leurs chauffeurs seront autorisés à débarquer. Un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant sur une partie du territoire britannique a été découvert début décembre aux Pays-Bas.

Norvège et Danemark. La Norvège et le Danemark suspendent les vols en provenance du Royaume-Uni à compter de ce lundi et pour 48 heures. Le Danemark a lui-même détecté neuf cas de la souche britannique sur son sol.

La Suède a annoncé dimanche qu’elle allait également suspendre les vols depuis le Royaume-Uni. Une décision formelle est attendue dans la journée.

La Belgique a suspendu depuis dimanche minuit les liaisons aériennes et le trafic ferroviaire (dont le train Eurostar) en provenance du Royaume-Uni, pour au moins 24 heures.

Reste de l’Europe. La Finlande a suspendu les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni pour deux semaines à partir de ce lundi. La Suisse a suspendu ses vols en provenance du Royaume-Uni et d’Afrique du sud depuis dimanche minuit, jusqu’à nouvel ordre. Estonie, Lettonie et Lituanie ont aussi suspendu leurs vols en provenance du Royaume-Uni. La Bulgarie a suspendu toutes ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne jusqu’au 31 janvier, la Roumanie fait de même pour deux semaines à partir de lundi après-midi. La Croatie a suspendu les liaisons aériennes de passagers en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures. La Macédoine a suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni et impose un isolement de 14 jours pour toutes les personnes y ayant séjourné. La Pologne va suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de lundi minuit. La République tchèque fait de même à partir de lundi midi.

Le Canada a décidé de suspendre pour 72 heures les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne.

Hong Kong a annoncé lundi la suspension de ses vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne, à compter de minuit. Quiconque arrive dans l’ex-colonie britannique alors qu’il a séjourné au Royaume-Uni dans les 14 jours qui ont précédé devra observer une quarantaine plus longue que celle actuellement prévue.

L’Inde va suspendre tous les vols en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 31 décembre.

La Turquie a suspendu les liaisons aériennes en provenance de Grande-Bretagne, du Danemark, des Pays-Bas et d’Afrique du sud.

L’Iran a suspendu ses vols en provenance de Grande-Bretagne pour deux semaines.

Israël a annoncé dimanche interdire l’entrée sur son sol aux ressortissants étrangers en provenance du Royaume-Uni, du Danemark et d’Afrique du Sud. Les autorités israéliennes ont également annoncé des règles strictes pour les Israéliens qui rentrent de ces pays, affirmant qu’ils seraient confinés dans des hôtels gérés par l’armée et servant de centres de quarantaine.

L’Arabie saoudite a suspendu dimanche les vols internationaux et l’accès par les passages terrestres et par ses ports à son territoire pour au moins une semaine, avec une prolongation possible d’une semaine supplémentaire. Tous les passagers qui sont arrivés à compter du 8 décembre d’Europe ou de toute autre région du monde où la nouvelle variante du virus a été signalée devront s’isoler pendant deux semaines.

Le Koweit a ajouté le Royaume-Uni à sa liste de pays «à haut risque» et interdit les vols.

Amérique du Sud. Le Salvador a interdit l’entrée sur son territoire à quiconque ayant séjourné au Royaume-Uni ou en Afrique du sud dans le mois écoulé. L’Argentine a suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni. Le Chili fera de même à partir de mardi.

Le Maroc a suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni depuis dimanche.