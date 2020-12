«J’ai d’abord reçu une alerte média, puis plein d’amis m’ont écrit, et voilà: ça a modifié tous mes plans», soupire Lucie. Âgée de 28 ans, la Genevoise étudie le cinéma dans une université britannique. Elle est revenue le 17 décembre au bout du lac, pour y passer les Fêtes. Tout allait bien, elle se réjouissait de voir son petit copain, sa famille et ses amis. Mais ça, c’était avant que la Suisse n’annonce, ce lundi, dix jours de quarantaine pour toutes personnes arrivées du Royaume-Uni, depuis le 14 décembre. Une nouvelle souche du coronavirus, a priori nettement plus contagieuse, y est apparue récemment. Lundi, la jeune femme n’avait reçu aucune indication officielle quant à son obligation de rester isolée.