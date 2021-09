France : «J’ai eu peur pour ma vie, j’ai pris la rallonge, j’ai serré»

À l’ouverture de son procès pour meurtre, Laurence S., 53 ans, a expliqué mercredi avoir étranglé son époux pour se défendre après qu’il avait tenté de l’étouffer avec un oreiller.

«Quand je l’avais au téléphone, je savais s’il était dans la pièce. On sentait qu’elle avait peur», s’émeut la septuagénaire. «Pour moi, c’était elle où lui. Elle s’est défendue.»

Début avril 2015, le corps de Reynald S., 49 ans, était découvert allongé sur le lit conjugal, mort depuis une quinzaine de jours et en état de putréfaction.

Sous l’emprise d’un père puis d’un époux violents

«J’ai eu peur pour ma vie» alors «j’ai pris la rallonge» et «j’ai serré», explique l’accusée. Avant d’hésiter, alors que l’enquête n’a pas permis d’identifier précisément les causes du décès: «Je pense l’avoir fait (…) mais je me demande si c’est vraiment arrivé.»