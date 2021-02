Demi Lovato : «J’ai eu trois AVC et une crise cardiaque»

La chanteuse américaine Demi Lovato a frôlé la mort à la suite de son overdose, en 2018.

La star américaine de 28 ans revient de loin. Dans le documentaire «Demi Lovato : Dancing With The Devil», qui sera visible en quatre épisodes, dès le 23 mars 2021 sur YouTube, la chanteuse se confie sur la période sombre où elle était accro à la drogue. Afin de vaincre la pression qu’elle ressentait dans l’univers du showbiz, Demi Lovato a consommé de l’héroïne à outrance, ce qui lui a valu une overdose en 2018. Hospitalisée d’urgence, elle avait alors frôlé la mort. «J’ai eu trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque. Les médecins ont dit qu’il ne me restait plus que 10 minutes à vivre», raconte l’artiste dans le trailer du documentaire où interviennent également ses proches, ainsi qu’Elton John, qui s’est aussi drogué durant sa carrière, et Christina Aguilera.