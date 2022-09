Zurich : «J’ai fait des choses terribles à ma petite fille»

Des parents, qui ont gravement maltraité leur fille, risquent 5 et 6 ans de prison.

1 / 2 Le père a avoué les mauvais traitements qu’il a fait subir à son enfant. 20min La mère a reconnu partiellement les mauvais traitements 20min

Un père de famille originaire d’Allemagne est accusé d’avoir, avec son épouse suisse, infligé pendant des années de très graves sévices physiques et psychologiques à leur fille.

Lors du procès qui s’est tenu jeudi, devant le tribunal de district de Zurich, le mari, âgé de 42 ans a avoué, mais a relativisé les faits. «J’étais complètement dépassé par les événements. J’ai fait des choses terribles à ma petite fille», a-t-il lancé à la barre. Il a également admis avoir versé du produit anti-calcaire sur la tête de l’enfant. «Je voulais simplement qu’elle se lave», a-t-il justifié

L’épouse et belle-mère de la fillette, âgée de 41 ans, avoue elle aussi mais en partie seulement: «Je lui ai fait des choses horribles». Elle ajoute qu’elle aurait dû intervenir plus tôt, lorsque son mari maltraitait sa fille, et chercher de l’aide.

Cinq et six ans requis

Le procureur a requis une peine de cinq ans de prison pour la femme et de six ans pour le mari. L’Allemand doit en outre être expulsé du pays pour dix ans. Le chef d’accusation de lésions corporelles graves est retenu contre lui. La jeune fille souffrirait de dépression et d’un trouble de stress post-traumatique. Sa guérison prendra des années.

L’avocate de la victime demande aux parents de verser un dédommagement de 80’000 francs. Ils ne pourront plus avoir de contact avec elle pendant les cinq prochaines années.

La défense demande des peines avec sursis

L’affaire avait éclaté lorsque l’école de Zurich avait déposé une plainte et que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte soient intervenues. Après l’arrestation des parents en octobre 2019, la fillette a été placée et a maintenant terminé sa scolarité.

La défense a demandé des peines avec sursis de 18 mois pour le mari et de 24 mois pour la femme pour lésions corporelles simples et violation du devoir d’éducation. Le tribunal rendra son jugement dans les prochains jours.