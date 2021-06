Khloe Kardashian : «J’ai fait des injections, pas vraiment du Botox»

La star de la téléréalité a abordé les rumeurs de chirurgie esthétique dont elle fait l'objet dans l'émission spéciale sur la série «L'incroyable famille Kardashian».

Khloe Kardashian, Los Angeles, 21 janvier 2021. Getty Images via AFP

Khloe Kardashian a avoué s'être fait refaire le nez. La star de la télé-réalité a longtemps fait l'objet de rumeurs sur son apparence, de nombreux articles comparant d'anciennes et de nouvelles photos et spéculant sur les interventions qu'elle avait subies. Et au cours de la seconde moitié de l'émission spéciale réunissant les stars de «L'incroyable famille Kardashian» dimanche soir, elle a avoué que les fausses rumeurs sur ses opérations de chirurgie esthétique étaient celles qui la dérangeaient le plus.

«Pour moi, tout le monde dit: «Oh mon Dieu, elle a eu sa troisième greffe du visage», a-t-elle déclaré à l'animateur Andy Cohen. Mais j'ai eu une opération du nez, le Dr Raj Kanodia, et tout le monde est tellement contrarié, genre, «Pourquoi n'en parlerais-je pas?». Personne ne m'a jamais demandé. Vous êtes la première personne dans une interview à me poser des questions sur mon nez. J'ai fait, bien sûr, des injections, pas vraiment du Botox. J'ai réagi horriblement au Botox.»

«Traitement préférentiel» pour Kim et Kourtney

La star américaine a également révélé qu'elle se sentait «confiante et sans complexe» à propos de son apparence lorsque la série a commencé en 2007, mais qu'elle a commencé à être plus dure avec elle-même après avoir lu certains commentaires en ligne. «Au cours des deux premières saisons, je suis devenue peu sûre de moi à cause de l'opinion du public sur moi, a-t-elle partagé. Ensuite, j'ai connu une période où je me sentais confiante, puis je pense que récemment je suis redevenue peu sûre de moi. Donc je suppose que, vous savez, ça va et ça vient.»

Elle a ensuite avoué qu'elle pensait que ses sœurs Kim et Kourtney Kardashian recevaient un «traitement préférentiel» de par leur apparence. «Oh, à 100%. Nous avons fait tellement de séances photo où elles recevaient des penderies entières de vêtements (...), on me donnait environ deux ou trois vêtements, c'est tout, et beaucoup de stylistes me disaient de ne pas m'inquiéter parce que je serais de toute façon en arrière-plan, a-t-elle déclaré. Ce n'était jamais une question. C'était un fait. Et c'était aussi très flagrant.»