La femme d'Arnaud Ducret a validé son spectacle

Ces dernières années, on a plus vu Arnaud Ducret sur le petit écran («Un homme ordinaire», «Mensonges», «Pourquoi je vis») et le grand écran («Les dents, pipi et au lit», «Divorce club», «Tendre et saignant»), que sur scène. Le comédien et humoriste français de 43 ans est donc ravi de pouvoir présenter son nouveau spectacle, «That’s Life», dont la tournée passe par Lausanne, le 6 avril 2022, à la salle Métropole.

Pourquoi avoir choisi un titre en anglais?

Parce que ça faisait plus clinquant, plus chic, plus Sinatra. En français, c’est «C’est la vie», ça fait tout de suite feuilleton sur France 3, avec Francis Perrin et un meurtre dans les Vosges (il rit). En plus, pendant le spectacle, un personnage chante du Sinatra.

Comment avez-vous écrit ce spectacle?

J’ai travaillé avec mon coauteur, Tom Villa. J’avais en tête plusieurs thèmes. On a fait toute une liste: ma famille recomposée avec ma femme prof de pole dance qui a des triplés qui ne se ressemblent pas, mon fils qui grandit vite, le temps qui passe. J’avais aussi envie de faire une personne âgée qui a l’application Tinder dans une maison de retraite. On s’est penché sur tout ça et on a écrit.

Avez-vous demandé leur avis à votre fils, à votre épouse et à ses trois enfants?

Oui. J’ai fait valider le spectacle à ma femme. Elle s’est marrée et elle m’a dit: «Vas-y, fonce». J’ai préféré demander leur avis aux enfants aussi. Parfois, on ne se rend pas compte, parce que c’est notre métier, mais ça peut les heurter. Mais là, pas du tout. Ça les fait marrer et je crois qu’ils aiment bien que je parle d’eux sur scène.

Votre fils, Oscar, est d’ailleurs monté sur scène avec vous le 19 mars 2022.

Dans le spectacle, il y a un sketch dans lequel on entend sa voix. Quand il est avec moi, il adore monter sur scène pour avoir des applaudissements, il adore l’énergie de la scène. Dès qu’il est là, je le fais monter et on salue les gens ensemble.

En 2018, vous avez participé à «Cap Horn», sur M6, avec Mike Horn. Profiterez-vous de votre passage à Lausanne pour le voir?

Je n’y avais pas pensé, mais vous avez raison, il faut que je lui envoie un message pour lui demander s’il veut venir voir le spectacle. Ce serait chouette.

Quels souvenirs gardez-vous de cette aventure avec lui?

C’était super. En plus, j’étais à un moment de ma vie où c’était bien que je parte loin de Paris. Ça m’a fait un bien fou et j’ai dépassé mon vertige. Quand il m’a suspendu sous un pont, j’ai cru que j’allais mourir. Je suis descendu à 30 mètres de fond en plongée, j’ai nagé avec un requin-baleine de 15 mètres. C’était incroyable.

Évoquez-vous cette expérience dans «That’s Life»?

Non. On s’était demandé si on allait en parler, mais on n’a pas encore trouvé la bonne idée.