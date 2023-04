Dany Boon a foi en l’humain, moins en la société

Dès le 19 avril, les spectateurs pourront faire la connaissance de Tridan. Cet homme de 50 ans, incarné par Dany Boon, est né et a toujours vécu dans un village du Club Med au Mexique. Jusqu’à ce qu’il décide de tout plaquer et de se rendre à Paris pour retrouver Violette, son amour d’enfance, une fillette qu’il avait côtoyée durant huit jours alors qu’ils étaient âgés de 8 ans.

Comment vous est venue l’idée du scénario de «La vie pour de vrai»?

Je voulais faire rire avec un personnage un peu lunaire, candide. C’est surtout un film sur l’inadaptation du monde à l’humain et non pas l’inverse. On dit souvent qu’on a du mal à s’adapter au monde, mais en fait c’est la société qui est de moins en moins adaptée à nous.

Vous avez ce sentiment pour vous aussi?

Pour tout le monde je crois. Je viens d’un milieu très pauvre et je me suis battu. Et grâce à mon art je me suis fait aimer, j’ai rencontré des gens merveilleux et j’ai une relation avec le public qui est géniale, mais je suis angoissé pour mes enfants. Ce n’est pas seulement le réchauffement climatique et les guerres, c’est surtout la manière dont on communique les uns avec les autres. Les réseaux sociaux, les écrans. On s’éloigne de plus en plus du temps présent.

Pensez-vous qu’un film comme «La vie pour de vrai» peut aider les gens à réfléchir à ça?

Je ne donne pas de leçons dans mes films. J’aime bien mettre du fond dans les comédies que je fais et dans les histoires que je raconte. Mais, même s’il y a de la violence dans notre société, il y a toujours des moments où l’humanité réagit en se disant: «Nous sommes des humains, comportons-nous comme tels et ne faisons pas subir à l’autre ce que nous ne voulons pas subir nous-mêmes.» J’ai foi en l’humain, moins en la société. Et c’est ce que raconte le film.

Vous souvenez-vous de votre amour de jeunesse?

Oui. J’ai été très peu de temps avec Nadia, qui était une voisine. On s’est embrassés dans le cou sur un terrain vague derrière la caravane de ses parents. C’était les bisous dans le cou qui m’intéressaient.

Vous êtes-vous juré fidélité comme Tridan et Violette?