Récemment invité dans le podcast Road Trippin’ de ses anciens coéquipiers des Cleveland Cavaliers, Richard Jefferson et Channing Frye, LeBron James n’a pas pris des pincettes au moment d’évoquer les plus grands moments de sa carrière.

Le quadruple champion de NBA estime qu’il a remporté les deux titres les plus difficiles à gagner dans toute l’histoire de la NBA. Il fait référence à celui de 2016 avec les Cleveland Cavaliers, et celui de 2020 avec les Los Angeles Lakers.

«Tu es en dehors de ta zone de confort»

«Une chose est certaine: j’ai fait partie des deux équipes qui ont remporté les titres les plus difficiles de l’histoire de la NBA, a affirmé le joueur des Lakers. Celui des Cavs, où nous sommes revenus de 3-1 contre les Warriors, une équipe qui avait gagné 73 matches en saison régulière et une des meilleures de tous les temps.»

«Et ensuite, celui qu’on a gagné dans la «bulle». Et si tu n’y étais pas, tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre à quel point c’était difficile de gagner ce titre, de te motiver. Tu es en dehors de ta zone de confort. Je n’ai pas vu ma famille pendant huit semaines. Tout ce à quoi tu es habitué, ton lit, ton cuisinier, tes habitudes de sommeil. J’aime la routine, et quand elle est chamboulée, c’est difficile pour moi de me concentrer», a plaidé «King James».

LeBron James a assurément des arguments solides concernant le titre gagné en 2016, mais les avis sont moins tranchés concernant celui de 2020. Les Dallas Mavericks de 2011, par exemple, avaient successivement éliminé les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant (alors doubles champions sortants), l’Oklahoma City Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, et enfin le Miami Heat de Dwyane Wade, Chris Bosh et… LeBron James.

«Cela a fait de moi le plus grand de tous les temps»

Ce n’est pas la première fois que LeBron James ose se placer au sommet du panthéon de la NBA. En 2018, dans le cadre de son émission More Than An Athlete, il avait parlé de l’exploit de 2016 des Cavaliers en ces termes: «Cela a fait de moi le plus grand joueur de tous les temps. C’est ce que j’ai ressenti. Tout le monde parlait des Warriors comme de la plus grande équipe, et le fait d’avoir gagné était quelque chose de spécial pour nous.»