À l’affiche du film «Le jardin secret», la jeune actrice Dixie Egerickx est très sensible à la cause écologique.

Pour la jeune Britannique Dixie Egerickx, il est très important de protéger et préserver la nature. DR

À tout juste 14 ans, Dixie Egerickx porte «Le Jardin Secret», actuellement au cinéma, sur ses

épaules. La jeune révélation anglaise campe avec aplomb l’héroïne orpheline de ce conte sur le

deuil, la force de l’amitié et le pouvoir de la nature. Dans la vie, elle est aussi très écolo.Connaissiez-vous bien ce classique de la littérature britannique pour enfants avant de décrocher

le rôle principal du film?

Oui, c’était le livre préféré de ma mère dans son enfance et je l’ai lu à 7 ans. J’ai aimé le fait qu’au

début du récit, Mary est détestable puis finit par devenir quelqu’un de bien. Le film raconte l’histoire

de son point de vue donc on comprend encore mieux pourquoi elle est une telle peste au départ.

Pour moi, c’était presque comme de jouer deux personnages totalement différents.

Quel a été l’aspect le plus difficile du tournage?

Je suis dans pratiquement toutes les scènes, donc j’étais sur le plateau tous les jours. En même temps,

je devais suivre ma scolarité avec un prof particulier sur le tournage. Il a donc fallu jongler entre les

cours et les scènes. C’était compliqué, mais on y est arrivés!La nature et ses vertus curatrices jouent un grand rôle dans ce film. Quelle importance lui

accordez-vous?

Ma mère est fleuriste et mon père jardinier paysagiste donc la nature a toujours eu beaucoup

d’importance dans notre famille. J’ai grandi entourée de fleurs à la maison. Pour moi, il est crucial de

protéger et préserver la nature.

Le réchauffement climatique vous préoccupe-t-il?

Énormément, parce qu’il concerne en particulier les jeunes de mon âge. Ma génération va devoir

se confronter à ce problème à l’avenir. Je suis fan de Greta Thunberg et j’ai participé à des manifs pour

lutter contre le réchauffement climatique qui ont eu lieu à Londres avant la pandémie.

Quel souvenir gardez-vous de votre toute première audition?

J’avais 9 ans et une directrice de casting est venue tenir des auditions dans mon école pour le rôle

principal du «Bon Gros Géant» de Spielberg. Je n’ai pas décroché le rôle, mais elle m’a invitée à

d’autres auditions et conseillé de prendre un agent. Et je ne me suis plus arrêtée depuis.