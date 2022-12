Djerem en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

Djerem au Bô Nouvel-An : «J’ai hâte de mixer à Lausanne, là où tout a commencé pour moi»

L’événement de clôture de Bô Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021 , se tiendra le 31 décembre 2022 sur la place Centrale, débarrassée de ses travaux. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Je suis Lausannois, DJ et producteur depuis 2006. J’ai déjà donné plus de 1300 concerts. Résident au D! Club, puis au MAD à Lausanne, j’ai été nominé parmi les 10 meilleurs DJ de Suisse. J’ai sorti des singles sur des majors et des grosses compils. Je suis aussi à la tête de la Swiss DJ School, à Chavornay (VD), qui a déjà accueilli plus de 800 élèves.