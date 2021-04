J’ai passé une audition. Ma mère est une fan de ce feuilleton et je me souviens qu’elle le regardait tous les jours quand j’étais enfant, ainsi que «Les feux de l’amour». J’ai commencé ma carrière à 7 ans et maman m’a toujours soutenue et aidée à me préparer pour mes spectacles. Elle a donc été la plus heureuse quand je lui ai annoncé ce nouveau contrat. J’ai grandi à Détroit mais j’habite Los Angeles depuis des années. Avec «Top Models» ma famille peut me voir à la télé tous les jours, même si je suis loin d’elle (rire).