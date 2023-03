Etats-Unis: le calvaire d'un survivant des armes à feu, devenu tétraplégique

Ralph Norman, 30 ans, est tétraplégique. Il dépend d’une personne soignante jour et nuit pour manger, se laver, se coucher et même vider sa salive de son tube respiratoire.

La dépression, la honte et la peur d’être stigmatisé ont détruit près de la moitié de la vie de Ralph Norman, un Afro-Américain de 30 ans devenu tétraplégique à l’âge de 17 ans, victime collatérale d’une fusillade près de New York.

Ralph Norman ressort vivant de l’hôpital mais presque entièrement paralysé, tétraplégique, ne pouvant bouger que la tête et les épaules. Depuis, il dépend d’une personne soignante jour et nuit pour manger, se laver, se coucher et même vider sa salive de son tube respiratoire.

Après des années de dépression, l’homme demande de l’aide. Aujourd’hui, grâce à la communication virtuelle sur ordinateur, il participe chaque jour à un groupe de parole de victimes des armes à feu aux États-Unis: partages d’expériences et discussions sur la terrible actualité quotidienne américaine, comme lorsque trois enfants et trois adultes ont été assassinés lundi dans une école de Nashville .

Environ 400 millions d’armes à feu sont en circulation aux États-Unis, où elles ont provoqué en 2020 plus de 45’000 décès, que ce soit par suicide, accident, ou homicide, selon les derniers chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Pour la première fois cette année-là, les armes sont devenues la première cause de mortalité chez les moins de 19 ans, avec 4’368 décès, devant les accidents de voiture et les overdoses.