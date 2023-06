The Weeknd a imaginé son rôle dans The Idol comme un Dracula

Alors qu’il est en pleine tournée européenne durant tout l’été 2023, The Weeknd a fait une pause lors du récent Festival de Cannes pour y présenter sa série «The Idol», à voir sur RTS1 dès le 5 juin 2023 . Il en est le cocréateur et le producteur. Il tient également le premier rôle, aux côtés de Lily-Rose Depp .

Au début, je voulais simplement utiliser tout ce que je connaissais de l’industrie de la musique pour en faire un conte de fées noir et tordu sur ce qui peut se passer dans les coulisses, loin du regard du public. J’ai utilisé mon point de vue, mes expériences de musicien pour créer quelque chose qui soit à la fois provocant, excitant, drôle mais aussi dérangeant, voire choquant. Je n’ai aucun problème si ça agace ou énerve certains.

Comment est née votre collaboration sur «The Idol» avec Sam Levinson, cocréateur, et Lily-Rose Depp?

Je les connaissais tous les deux bien avant le tournage de la série. Je suis ami avec Sam depuis longtemps et je voulais trouver un projet commun. Je lui ai proposé qu’on travaille ensemble quand j’ai appris qu’il était très impliqué dans le choix musical de sa série, «Euphoria». Après avoir bossé avec lui sur la musique de son feuilleton, nous avons discuté des films qui nous avaient influencés. On s’est découvert plein de points communs. Quant à Lily-Rose, elle était la fille idéale pour donner vie à cette pop star fictive. J’ai aussi voulu utiliser ses expériences et son point de vue pour enrichir le personnage de Jocelyn qu’elle incarne.