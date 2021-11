Jennifer Lawrence a inhalé son faux piercing

Jennifer Lawrence : «J’ai inhalé mon faux piercing et je l’ai craché devant Leonardo DiCaprio»

L’actrice a raconté qu’elle avait eu quelques problèmes avec l’un de ses accessoires sur le tournage du film «Don’t Look Up».

Devoir changer d’apparence pour un rôle peut parfois avoir de drôles de conséquences. Et ce n’est pas Jennifer Lawrence qui dira le contraire. L’actrice de 31 ans, enceinte de son premier enfant , a raconté une anecdote à propos du tournage du film «Don’t Look Up».

Dans ce long métrage, dont elle partage l’affiche avec Leonardo DiCaprio, la comédienne incarne Kate Dibiasky, une astronome persuadée qu’une comète va détruire la Terre. En plus de porter une perruque, celle qui a fait condamner «Bigard magazine» a été affublée de deux faux piercings dans le nez et c’est l’un d’eux qui lui a posé problème. «Un s’accrochait à la narine et l’autre était un aimant. Et à de nombreuses reprises, j’ai accidentellement inhalé ledit aimant et j’ai dû le cracher devant Leonardo DiCaprio», s’est souvenue l’Américaine, qui avait boycotté Instagram, dans une interview pour «Vanity Fair».