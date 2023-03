Martin Solveig«J’ai joué plusieurs inédits de mon album»

Le DJ français a profité de sa date au Rock The Pistes pour jouer de nombreux morceaux inédits. «J’ai pris le micro et averti le public qu’une chanson appartenait à mon album qui sortirait à la fin de l’année 2023. Mais en réalité, j’ai joué secrètement plusieurs morceaux de mon disque. Il y a forcément moins d’impact quand tu passes des titres que les personnes ne connaissent pas, mais j’ai été content de voir leurs réactions sur mes nouveaux sons», s’est réjoui le Français de 46 ans qui sortira dans quelques jours le single «Allo Allo».

Globalement, le «diplodocus de la scène électronique» a aussi surpris son monde en proposant, durant ses 90 minutes de show, des titres très rapides dans leur rythme et leur intensité. «Le tempo historique de la house, depuis la fin des années 1980, c’est 125 BPM. Là, on traverse une période un peu euphorique et il y a aussi l’effet TikTok qui joue beaucoup sur l’accélération des tempos. Du coup, les chansons à la mode sont souvent extrêmement rapides. En 2023 et 2024, préparez-vous, on va faire du sport», a plaisanté Martin Solveig, juste avant de partir manger une fondue qu’il avait refusé de déguster avant son set «pour garder la forme.»