«J’ai la gerbe. Rien ne justifie une telle interpellation»

Les soignants manifestaient mardi en France pour réclamer davantage de moyens. Les images de l’arrestation musclée d’une infirmière font polémique.

Après trois mois de crise sanitaire pendant laquelle ils ont été salués comme des «héros», des dizaines de milliers de soignants ont manifesté mardi en France pour réclamer davantage de moyens et rappeler le gouvernement à ses promesses sur l’hôpital. À Paris, les CRS ont procédé à l’interpellation musclée d’une infirmière. Ces images ont fait souffler un vent d’indignation.

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent les forces de l’ordre malmener une manifestante, la tirant notamment par les cheveux. Le visage en sang, l’infirmière s’engage dans un dialogue tendu avec les CRS: «Je suis infirmière et je fais de l’asthme! Je veux ma ventoline!» crie-t-elle plusieurs fois. «Il fallait réfléchir avant», rétorque l’un des agents. Toutefois, lors de l’évacuation de la quinquagénaire, un CRS la rassure: «On va vous la donner madame, c’est juste à côté, on vous dégage des gaz!»

Filmée en train de lancer des projectiles

L’infirmière a été placée en garde à vue pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de la force publique. Avant son arrestation, elle a été filmée en train de jeter des projectiles en direction des forces de l’ordre, insultes et doigts d’honneur à l’appui. Touché par une pierre, un agent compte porter plainte. Dans la soirée, une trentaine de personnes se sont rendues devant le commissariat où se trouvait la quinquagénaire pour lui manifester son soutien.

Sur Twitter, la fille de l’infirmière a laissé éclater sa colère: «Cette femme, c’est ma mère. 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour. A eu le Covid. Aujourd’hui, elle manifestait pour qu’on revalorise son salaire, qu’on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait 1m55», a-t-elle écrit mardi. «Toutes ces vidéos sont scandaleuses. Besoin d’autant de violence? On la voit avec quatre gros bonhommes sur elle. J’ai la gerbe. Rien ne justifie une telle interpellation», a ajouté la jeune femme sur le réseau social.

Interrogé par BFM TV, un ami de la famille partage cette indignation: «Elle a travaillé pendant trois mois pour aider les gens qui subissaient le Covid, elle l’a elle-même eu. Et aujourd’hui, elle est interpellée pendant une manifestation où elle demande de sauver l’hôpital public. Moi, ça me crève le cœur», a-t-il réagi. Porte-parole du syndicat CGT du Val-de-Marne, Benjamin Amar souligne pour sa part que l’infirmière a reconnu avoir jeté des pierres et qu’elle en est «navrée». «Une infirmière de 50 ans si à un moment donné, la colère l’envahit comme ça, il faut qu’on se pose les bonnes questions», a-t-il ajouté.