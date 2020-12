Roura dans les 40es «mollissants»

Alan Roura, lui, peine toujours à avancer sur «La Fabrique». S’il grignote des places au classement – il est désormais 15e – , le Genevois, qui pointe samedi matin à 1641,4 milles du leader, ne cache plus une intense frustration. «J’ai l’impression de faire le tour du monde à l’envers. Entre la molle et le près, j’ai dû avoir cinq jours de réel plaisir depuis le départ, dans de belles conditions (…) En tout, je me serai bouffé trois fois l’anticyclone en deux semaines!»

Et de poursuivre sur son site. «C’est dur de se dire que tu te prends tous les murs alors que devant, ils n’en ont pas. Je pourrais me plaindre tous les jours, c’est sûr, car ce n’est pas du tout ce que j’espérais de cette course. Mais j’essaye de garder le moral, de me dire que je ne suis pas seul dans cette situation et que d’autres, encore moins chanceux, ne sont déjà plus en course (ndlr: ils ne sont plus que 29, Alex Thomson et Sébastien Simon ont abandonné).»