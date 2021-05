Allemagne : Une icône de la Résistance récupérée par les anti-masques

Sophie Scholl, une étudiante allemande née il y a 100 ans et exécutée par les Nazis en 1943 est l’une des personnalités les plus admirées en Allemagne.

«J’ai l’impression d’être Sophie Scholl car je résiste depuis des mois»: l’étudiante allemande, née il y a 100 ans et exécutée par les Nazis, est devenue une icône que tente de s’approprier la mouvance anti-masques. Le 22 février 1943, cette jeune femme et son frère aîné, Hans Scholl, tous deux membres d’un petit groupe nommé la «Rose blanche», sont guillotinés à la prison bavaroise de Stadelheim, dans la foulée d’un procès expéditif.

Leur crime? Avoir jeté dans l’enceinte de l’université de Munich des tracts critiquant la guerre menée par le IIIe Reich. Protestants membres dans leur adolescence d’organisations nazies, ils étaient écoeurés par les conflits menés par Adolf Hitler, en particulier à l’Est. Plus que les autres membres du petit groupe, Sophie Scholl, née il y a tout juste 100 ans, le 9 mai 1921, est devenue une des personnalités les plus admirées en Allemagne. Les photos la montrant souriante, coupe de cheveux à la garçonne, sont reproduites dans d’innombrables documents pédagogiques, films, expositions.

Parmi les «meilleurs»

Des centaines d’écoles et de rues portent son nom dans tout le pays. En 2003, les Allemands l’avaient désignée en quatrième position d’un classement des «meilleurs» d’entre eux, juste derrière Konrad Adenauer, Martin Luther et Karl Marx. Pas étonnant dans ce contexte que la classe politique se réfère volontiers à cette étudiante en biologie martyre du nazisme.

Cette tentative d’appropriation a trouvé un nouvel écho avec la pandémie et le mouvement anti-masques, très actif en Allemagne et peu rétif à l’utilisation de symboles du nazisme. Des manifestants ont ainsi arboré des étoiles jaunes avec les mots «Non vacciné». D’autres, vêtus d’uniformes de prisonniers de camps de concentration, ont brandi des pancartes «La vaccination rend libre», détournement de l’inscription «Le travail rend libre» à l’entrée d’Auschwitz. Certains se sont comparés à Anne Frank, autre victime emblématique de la barbarie nazie. «Les adeptes des théories conspirationnistes se fantasment dans un rôle de victime, visant à diaboliser et délégitimer le champ démocratique», explique à l’AFP Samuel Salzborn, référent de la ville de Berlin pour la lutte contre l’antisémitisme.

«Abomination»

Dans un pays où le terrorisme d’extrême droite est érigé en menace numéro un, avec un record de crimes et délits xénophobes et antisémites en 2020, ce type de récupération est perçu comme un symptôme alarmant par des chercheurs. L’historien Jens-Christian Wagner, membre de la fondation de l’ancien camp de Buchenwald, ne cache pas son «inquiétude» devant la perte de «conscience historique» d’une partie des Allemands, que montre selon lui l’appropriation de Sophie Scholl.

«Il n’y a pratiquement plus de témoins contemporains» de l’époque nazie, souligne auprès de l’AFP Jens-Christian Wagner. «Ils ne peuvent plus se défendre lorsqu’ils sont instrumentalisés ou lorsque l’extrême droite réécrit l’Histoire et le présent par une inversion de la culpabilité. Ca m’inquiète», confie-t-il. «En banalisant la Shoah et la dictature, ces militants mettent en danger la démocratie et le consensus de base de la société», abonde auprès de l’AFP Ludwig Spaenle, commissaire à la lutte contre l’antisémitisme en Bavière, qui affirme avoir demandé aux services de renseignements de surveiller étroitement la scène «corona-sceptique» dans sa région.