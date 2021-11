Jessica Thivenin a l’impression qu'elle va mourir

Jessica Thivenin : «J’ai l’impression que je vais mourir»

L’influenceuse française souffre de crises d’angoisse qui l’alarment au plus haut point.

Depuis la naissance prématurée de son deuxième enfant, Leewane, le 22 août 2021, le quotidien de Jessica Thivenin devient de plus en plus stressant. En plus de s’inquiéter pour sa fille et son fils, Maylone , 2 ans, qui toussent beaucoup ces jours, la femme de Thibault Garcia voit aussi son état de santé se dégrader. «Cela fait cinq ou six jours que je fais des crises d’angoisse la nuit. Je me réveille et j’ai l’impression que je vais mourir, que je vais faire un AVC, qu’il y a quelque chose dans mon cerveau qui ne va pas», a-t-elle confié dans une story Instagram, mardi 23 novembre 2021.