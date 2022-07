Cyclisme: «J’ai l’impression que le peuple suisse est un peu blasé»

Pascal Richard, photographié en juin dernier, à Montreux, est devenu architecte. Dom Smaz

Il n’aurait manqué ça pour rien au monde. Tout au long du week-end, Pascal Richard sera au cœur du retour du Tour de France en Suisse romande, six ans après les deux arrivées à Berne et à Finhaut-Émosson. «Bien sûr que je vais suivre ça sur place, nous racontait-il jeudi, par téléphone. Devant la télévision, avec les nouvelles technologies, on a une offre très complète. Mais là, c’est aussi l’occasion de revoir les potes et les acteurs de cette course. Vous savez, c’est comme une grande famille.»

Samedi, le Vaudois de 58 ans sera sur la ligne d’arrivée à Lausanne. «Pour fêter et être avec les amis.» Dimanche, invité par une société sponsor en tant que président du comité d’organisation d’une étape du Tour de Romandie, il sera dans une voiture pour suivre l’étape entre Aigle et Châtel/Les Portes du Soleil, qui se déroule sur ses terres. Pour vivre le moment de l’intérieur. «À ma manière, j’ai un peu marqué l’histoire de cette course en remportant deux étapes (1989 et 1996) et en portant le maillot de meilleur grimpeur (1991)», se remémore l’Aiglon, avant de se marrer: «J’ai également terminé quatre fois deuxième. J’aime bien le rappeler, même si ça ne vaut rien!»

«Des personnes se plaignent que des routes vont rester fermées plusieurs heures. Mais moi, je les aurais fermées 48 heures!» Pascal Richard, Aiglon et champion olympique de cyclisme

L’une des questions qui entoure l’arrivée de la plus grande course cycliste au monde chez nous reste l’accueil qui sera réservé par le public aux coureurs. Depuis chez lui, entre deux sorties vélo, Pascal Richard a été frappé par l’engouement populaire des trois premières étapes, au Danemark.

«C’était très festif, et les Danois se sont montrés reconnaissants. On aurait dit qu’il y avait une Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques, compare-t-il. J’ai l’impression que le peuple suisse est un peu blasé par cette grosse manifestation qui est en réalité une superbe opportunité pour nos régions. J’entends des personnes se plaindre que des routes vont rester fermées plusieurs heures. Mais moi, je les aurais fermées 48 heures! C’est le Tour de France! On devrait voir les choses sous un autre angle: cela doit être un jour de fête et j’ai bon espoir qu’elle soit belle.»

Le souvenir de 99

Samedi, l’arrivée sera aménagée à la route des Plaines-du-Loup, à hauteur du parking du Vélodrome, à quelques mètres du Stade Olympique de la Pontaise. De quoi raviver des souvenirs pour Pascal Richard, qui avait levé les bras dans l’enceinte lors d’une étape du Tour de Suisse en 1999. «Quand tu gagnes avec le maillot olympique, au Stade olympique, dans la ville olympique et que tu es Suisse, tu peux avoir une certaine fierté. C’est le summum, le Graal. J’aurais aimé disputer l’étape de samedi, sachant que je n’ai jamais connu d’arrivée en Suisse avec le Tour.»

Le premier champion olympique sur route de l’histoire, aux JO d’Atlanta en 1996, se contentera de la vivre avec «sa famille».